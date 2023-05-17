الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الشباب تنفذ المستوى الثاني من برنامج المعد النفسي الرياضي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تنفذ وزارة الشباب والرياضة المستوى التاني من برنامج المعد النفسي الرياضي من خلال التعاون بين الإدارة المركزية للطب الرياضي ممثلة في الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي والإدارة المركزية للآداء الرياضي ممثلة في الإدارة العامة للموهبة الرياضية، لمدة ٥ أيام، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

ويأتي تنفيذ برنامج المعد النفسي الرياضي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بالجانب النفسي للرياضيين والعمل علي تخصيص دورات تدريبية خاصة بالجانب النفسي.

يشارك في البرنامج عدد من المعديين النفسيين بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الفيوم، القليوبية، الإسماعيلية، المنوفية، بني سويف، السويس، الشرقية، الغربية، شمال سيناء، أسيوط، المنيا، أسوان، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، سوهاج، الأقصر، الوادي الجديد، الإسكندرية، الدقهلية، بورسعيد، قنا).

يتضمن البرنامج العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالرياضيين ومنها (تطوير المهارات العقلية، اليقظة العقلية، تطبيقات تطوير الآداء، تطوير البروفيل النفسي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة، تطوير مهارات التواصل، تعديل إطار التفكير لدى اللاعب، تطبيقات مهارات الاحساس بالزمن).

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة العامة الإدارة المركزية للطب الرياضى الإدارة المركزية الإسماعيلية

الأكثر قراءة

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم: "نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

لجنة وزارية عربية تدعو لمساندة فلسطين في نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟