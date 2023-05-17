الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان الطوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لموسم الحج

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

تلقت شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم، إخطارًا رسميًا من الشركة القابضة لمصر للطيران يفيد بانطلاق أولى رحلات الشركة من مبني الرحلات الموسمية يوم 10 يونيو المقبل وحتى 23 يونيو إلى المدينة المنورة وجدة لنقل أفواج حجاج القرعة وبعدها الجمعيات وشركات السياحة، على أن تبدأ مرحلة العودة للحجاج بعد أداء المناسك يوم 1 يوليو المقبل وحتى 13 يوليو من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي. 

وأعلنت الشركة، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، حالة الطوارئ داخل صالات السفر والوصول، استعدادًا لانطلاق رحلات الحج لهذا العام، خاصة أمام وداخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج وعودة المعتمرين لشركة مصر للطيران، ومبني الركاب رقم 2 والمخصص لسفر رحلات الخطوط السعودية، ومبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم لسفر رحلات بعض الشركات إلي الأراضي المقدسة والتي سوف تشارك في موسم الحج، وذلك في إطار استعدادات المطار لاستقبال الموسم. 

على الجانب الآخر، قام المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة الميناء، بعدد من الجولات الخاصة داخل صالات السفر خاصة الصالة الموسمية لمتابعة توجيهات الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، بإنهاء كل التجهيزات والاستعدادات داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج وتوديعهم للأراضي المقدسة، كذلك بدء التنسيق مع كل الجهات المعاونة في المطار والتي تشارك في موسم الحج كل عام، وتم تخصيص غرفة عملية على مدار الـ24 ساعة يوميًا لمتابعة سفر الحجاج وحل أي مشاكل داخل الصالات  المخصصة للحجاج، وزيادة أعداد المنسقين والمساعدين لتقديم كل أوجه المساعدة لحجاج بيت الله الحرام خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة، وتفادي أي أخطاء للمواسم السابقة، ومتابعة أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياه وأماكن الإحرام وأجهزة الكشف عن الحقائب والأرضيات استعدادًا لاستقبال أفواج الحجاج.  

الحج ميناء القاهرة الجوي مصر للطيران شركات السياحة حجاج القرعة المطار

الأكثر قراءة

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم: "نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

متاح.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟