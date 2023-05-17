إعلان الطوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لموسم الحج

تلقت شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم، إخطارًا رسميًا من الشركة القابضة لمصر للطيران يفيد بانطلاق أولى رحلات الشركة من مبني الرحلات الموسمية يوم 10 يونيو المقبل وحتى 23 يونيو إلى المدينة المنورة وجدة لنقل أفواج حجاج القرعة وبعدها الجمعيات وشركات السياحة، على أن تبدأ مرحلة العودة للحجاج بعد أداء المناسك يوم 1 يوليو المقبل وحتى 13 يوليو من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

وأعلنت الشركة، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، حالة الطوارئ داخل صالات السفر والوصول، استعدادًا لانطلاق رحلات الحج لهذا العام، خاصة أمام وداخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج وعودة المعتمرين لشركة مصر للطيران، ومبني الركاب رقم 2 والمخصص لسفر رحلات الخطوط السعودية، ومبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم لسفر رحلات بعض الشركات إلي الأراضي المقدسة والتي سوف تشارك في موسم الحج، وذلك في إطار استعدادات المطار لاستقبال الموسم.

على الجانب الآخر، قام المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة الميناء، بعدد من الجولات الخاصة داخل صالات السفر خاصة الصالة الموسمية لمتابعة توجيهات الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، بإنهاء كل التجهيزات والاستعدادات داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج وتوديعهم للأراضي المقدسة، كذلك بدء التنسيق مع كل الجهات المعاونة في المطار والتي تشارك في موسم الحج كل عام، وتم تخصيص غرفة عملية على مدار الـ24 ساعة يوميًا لمتابعة سفر الحجاج وحل أي مشاكل داخل الصالات المخصصة للحجاج، وزيادة أعداد المنسقين والمساعدين لتقديم كل أوجه المساعدة لحجاج بيت الله الحرام خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة، وتفادي أي أخطاء للمواسم السابقة، ومتابعة أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياه وأماكن الإحرام وأجهزة الكشف عن الحقائب والأرضيات استعدادًا لاستقبال أفواج الحجاج.