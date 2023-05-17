الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتفاء بالشاعرة العراقية نازك الملايكة بـ"ثقافة الإسماعيلية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الاحتفاء بالشاعرة العراقية نازك الملائكة ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وناقش الشاعر صلاح نعمان السيرة الذاتية للشاعرة العراقية نازك الملائكة.  

وتحدث المحاضر في عدة نقاط منها أهمها التعريف بالشاعرة نازك الملائكة التي ولدت في ٢٣ أغسطس ١٩٢٣ بغداد العراق، وتوفيت في ٢٠ يونيو ٢٠٠٧ بالقاهرة، بدايتها تخرجت من دار المعلمين العالية عام ٤٤، دخلت معهد الفنون الجميلة وتخرجت من قسم الموسيقي عام ٤٩، ثم حصلت علي درجة الماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونسن_ماديسون. بأمريكا عام ١٩٥٩.

مجموعتها الشعرية هي عاشقة الليل، شظايا ورماد، شجرة القمر، الصلاة والثورة، مأساة الحياة وأغنية الإنسان، يغير ألوانه البحر.

أهم مؤلفاتها قضايا الشعر المعاصر، الصامتة والشرفة الحمراء، التجزيئية في المجتمع العربي، سايكولوجية الشعر.
بالإضافة لمجلة حائط عن الشاعرة، مناقشة قصيدة (الكوليرا) التي تعتبر أول قصيدة شعر حر كتبت في الوطن العربي.  
كما أن لها مجموعة قصصية بعنوان الشمس التي وراء القمة.

جاءت الاحتفالية ضمن أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بحضور محمد رشدي مدير قصر صفاقة الإسماعيلية، وإسلام نبيل مسئول الشئون الثقافية.

 

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية

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