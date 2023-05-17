ضبط شخص لتشهيره بسيدة في القليوبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها) بقيام خطيبها السابق (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة أسيوط) بوضع صور ومقاطع فيديو خاصة بها على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد التشهير بسمعتها ، وإرساله رسائل صوتية تضمنت سب وقذف وتهديد لها على حسابها الشخصى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مكان المشكو فى حقه بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم الإتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.