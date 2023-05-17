البابا فرنسيس يطالب بإحلال السلام في أوكرانيا

طالب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، بإحلال السلام في أوكرانيا .

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي" فقد قال البابا - خلال لقاء الأربعاء التقليدى - "إن أوكرانيا تعانى معاناة كبيرة. دعونا نصلي من أجل الجرحى والأطفال ومن أجل الذين قضوا ومن أجل عودة السلام"، وتأتي كلمات البابا بعد أيام من استقباله الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

أوكرانيا تعلن تحقيق مكاسب قرب مدينة باخموت

وسبق وأعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، عن تحقيق مكاسب أمام الروس قرب مدينة باخموت، حيث تدور معارك منذ أشهر بعد أن صدت ليلًا وابلًا من الصواريخ الروسية قبل ساعات من زيارة مبعوث صيني إلى كييف.

تواجه روسيا صعوبات منذ أيام بسبب الهجوم المضاد الأوكراني على أطراف باخموت المدينة التي تسيطر عليها اليوم بأكثر من 90% على الرغم من التوترات المتزايدة بين الجيش ومجموعة فاغنر العسكرية في الموقع.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار "في الأيام الأخيرة حررت قواتنا نحو 20 كيلومترًا مربعًا شمال وجنوب ضواحي باخموت".

وذكرت أن القوات الروسية تواصل تقدمها داخل المدينة نفسها، حيث تحاصر الجيوب الأخيرة للمقاومة الأوكرانية في الغرب "وتدمر المدينة بالكامل بواسطة القصف المدفعي".

وقلل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من شأن التوقعات، مؤكدًا أنه ليس الهجوم المضاد الواسع النطاق المرتقب، والذي كانت كييف تعد له منذ أشهر ويحتاج جيشها "لمزيد من الوقت" لإنجازه.

ليلًا أكدت أوكرانيا أنها صدت وابلًا من الصواريخ الروسية وأسقطت ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال تزعم روسيا أنه يستحيل اعتراضها و12 قذيفة من بينها صواريخ كاليبر وصواريخ إس -400 المضادة للطائرات وصواريخ إسكندر البالستية وأيضًا طائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

وإذا كانت كييف أعلنت عن أنها دمرت في الجو كل الصواريخ الروسية، فإن موسكو أكدت أن الصواريخ "أصابت كل أهدافها" وبينها نقاط "انتشار القوات المسلحة الأوكرانية" ومخازن ذخيرة وأسلحة غربية.