الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف: إقامة الأسبوع الثقافي في 27 محافظة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة الأسبوع الثقافي في 27 محافظة في وقت واحد، وذلك في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الأسبوع الثقافي سيبدأ من الأحد المقبل 21 مايو 2023، وحتى الأربعاء 24 مايو، تحت عنوان "الأسرة صمام أمان المجتمع"، منوهةً إلى أن المحاضرات خلال الأسبوع الثقافي ستقعد عقب صلاة العشاء بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المديريات التي ستقام فيها محاضرات الأسبوع الثقافي بمديريات أوقاف "القاهرة مسجد الحمد بالقاهرة الجديدة، شمال سيناء مسجد الكوثر بالشيخ زويد، بني سويف مسجد الشيخ مبارك، الأقصر مسجد هاشم بإسنا، بورسعيد مسجد حمزة بورفؤاد، مرسى مطروح مسجد الروضة غرب مطروح، كفر الشيخ مسجد النور، السويس مسجد الشهداء، البحر الأحمر مسجد الزهراء الجديد بالقصير، الوادي الجديد مسجد البساتين بالخارجة، أسيوط مسجد الكبير بالوليدية، قنا مسجد أبو سلمى، جنوب سيناء مسجد أبو زنيمة الجديد، سوهاج مسجد العارف بالله، المنوفية مسجد الإخلاص بأشمون، أسوان مسجد محمد إبراهيم علي أبو شوك، الإسكندرية مسجد طيبة بالعامرية، البحيرة مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور، الغربية مسجد سيدي أحمد البدوي، دمياط مسجد القديم بكفر سعد، الإسماعيلية مسجد الطلمبات بالقصاصين، المنيا مسجد ناصر بسمالوط، الدقهلية مسجد ابن سلام بالمنصورة، الجيزة مسجد نور الإسلام بالهرم، القليوبية مسجد الكبير بالخصوص، الشرقية مسجد خالد بن الوليد بالصالحية الجديدة، الفيوم مسجد العلمين".

 

وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي الاسرة المجتمع أمان

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