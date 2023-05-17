الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الونش ينهي إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش مدافع الزمالك

أنهى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،خلال الساعات الماضية إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بخسارة الأبيض 2 -1.

ومن المقرر أن يسافر الونش خلال الساعات المقبلة، إلي ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي.

ويغيب محمود حمدي الونش، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصيلبي، خلال مواجهة الجولة الماضية أمام الإسماعيلي، واللاعب لن يتوقف غيابه عن مواجهة الغد أمام أسوان فقط، بل موسمه انتهى بعد تلك الإصابة، التي ستأخذ حوالي من 6 إلى 8 أشهر حتى يتمكن من التعافي منها.

وينتظم اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة أسوان المقرر لها غدا الخميس في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه الأخير مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن يختار بعدها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق قائمة الأبيض للانتظام في معسكر مغلق.

غيابات الزمالك أمام أسوان

يغيب عبدالله جمعة،  الظهير الأيسر للفريق عن الزمالك أمام أسوان بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، كذلك سيغيب محمد عبد الشافي، الذي يعاني من إصابة على مستوى الركبة.

أما غياب ناصر منسي، فيأتي بسبب عدم اكتمال برنامجه التأهيلي، الذي يخوضه للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

موقف الزمالك في ترتيب الدوري

ويدخل الزمالك، هذه المواجهة، وهو في المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 43 نقطة، جمعهم من خلال الفوز في 12 مباراة، تعادل في 7 مواجهات، وتلقى الخسارة في مثلهم.

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