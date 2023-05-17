مراسل "القاهرة الإخبارية": الوضع الاقتصادى الذى تعيشه تركيا يؤثر على الانتخابات

قال عبدالحميد سلات، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من هاتاي، إن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تركيا يؤثر بشكل كبير على سير العملية الانتخابية، لا سيما في ظل تحميل فئات مختلفة من المواطنين الأتراك، رجب طيب أردوغان، مسئولية ما تعانيه بلادهم خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن المجتمع التركي يعاني العديد من المشكلات، بينها الأزمات الاقتصادية، خاصة بعد انخفاض قيمة الليرة التركية بشكل ملحوظ، إلا أن كمال كليجدار أوغلو استطاع التفوق على أردوغان في عدد أصوات الناخبين، في الولايات المتضررة من الزلازل بفارق طفيف لا يتجاوز 0.01%.

وحول ما إذا كان الزلزال ألقى بظلاله على شعبية أردوغان، أكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن 9 ولايات من أصل 11 تأثرت بالزلزال، صوّتت في تركيا بنسب حاسمة لصالح أردوغان، على الرغم من الانتقادات التي طالت أداء الحكومة خلال الأسابيع الأولى من كارثة الزلزال، وتحديدًا فيما يتعلق بانتشال الجثث والبحث عن ناجين.

وأشار إلى أن العديد من سكان الولايات المتضررة في تركيا يتوقعون أن الحكومة الموجودة في إدارة البلاد، خلال الوقت الحالي، تستطيع الوفاء بوعودها التي أطلقتها خلال وقت كارثة الزلزال، خاصة ما يتعلق بإعادة بناء المنازل المنهارة جرّاء الزلزال.

وحصل "أردوغان" على نسبة 49.5% من أصوات الناخبين، بينما حصل "كليجدار" على 44.8% من الأصوات، و"سنان" على 5%، فيما نال محرم إنجه أقل من 0.5%.



