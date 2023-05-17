هشام شربتجي.. محطات فى حياة ناسج الحكايات الماهر الذى لُقب بـ«شيخ الكار»

تصدر اسم المخرج السوري الكبير هشام شربتجي، الذى رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، تريند مؤشر البحث العالمي الشهير «جوجل»، إذ سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني المصري والعربي عقب رحيله وودعه نجوم الوسط الفنى بعبارات مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جعلت الكثير يبحث عن مشوار المخرج هشام شربتجي، الذى رحل عن عمر يناهز الـ 75 عاماً، بعد صراع مع المرض إثر معاناته من تأثير جلطة دماغية كان قد تعرّض لها قبل عامين.

«الدستور» يرصد خلال السطور التالية محطات ومشوار المخرج هشام شربتجي الذى لُقب بـ شيخ الكار، وصانع الفرح، وناسج الحكايات الماهر.

السيرة الذاتية لهشام شربتجي

ـ وُلد هشام شربتجي في 2 مارس 1948، في مدينة دمشق وتحديدا منطقة المهاجرين وتعلم في مدارسها. تألفت عائلته من أب وأم وثلاثة أبناء، حصل على شهادة البكالوريوس من أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية) في القاهرة عام 1972، بعدها سافر إلى ألمانيا ليكمل دراسته.

ـ بدأت مسيرة شوربتجي الفنية، كمخرجاً إذاعياً في إذاعة دمشق حين أسس والإعلامي نذير عقيل شكلاً جديداً من أشكال الدراما الإذاعية الناقدة، وبعد نجاحه إذاعياً، اصطحب شربتجي تجربته الدرامية المستحدثة إلى التلفزيون، فحققت نجاحاً أوسع ليس فقط على الصعيد السوري وإنما على مستوى الساحة العربية.

محطات فى حياة ناسج الحكايات الماهر هشام شربتجي

ـ ارتبط اسم هشام شربتجي بالأعمال الاجتماعية الخفيفة الظل والكوميدية التي تعالج القضايا الإنسانية ومعاناة المواطن البسيط بطريقة سلسلة لا تخلو من الكوميديا حتى لقب بـ"صانع الفرح" و"أبو الكوميديا السورية"، و"ناسج الحكايات الماهر".

ـ يعد شربتجي، من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمسة والعشرين سنة الأخيرة، فقد ذاع صيته بتقديمه العديد من الأعمال التي تركت بصمةً واضحة في ذهن المشاهد على مستوى الساحة العربية، وهو والد المخرجة رشا شربتجي.

ـ لُقب أيضا بـ"شيخ الكار"، كما له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة، مرايا ابتداء من مرايا 84، ومن ثم مرايا 86، ومرايا 88 قبل أن يبتعد عن إخراج السلسلة ليتابع بها ياسر العظمة بمفرده مع مخرجين آخرين منهم مأمون البني، ولكن شربتجي عاد وأخرج مرايا 2006، ومن ثم سلسلة أعمال أخرى أهمها جميل وهناء، وعيلة 5 نجوم.

ـ اكتشف الكثير من النجوم وكانت له بصمة واضحة فى نضوجهم وظهورهم على الشاشة بشكل مميز، ومنهم النجم باسل خياط، والفنان باسم ياخور.

ـ قدم على مدار مشواره أكثر من 40 عملا دراميا لاقى نجاحا كبيرا منهم

البناء 22 (1990)، مرايا 91 (1991)، يوميات مدير عام (1995)، عيلة ست نجوم (1996)، أحلام أبو الهنا (1996)



عيلة 7 نجوم (1997)، يوميات جميل وهناء (1997)، عيلة 8 نجوم (1998)

بطل من هذا الزمان (1999)، أسرار، المدينة (2000)، أيامنا الحلوة (2003)

رجال تحت الطربوش (2004)، رياح الخماسين (2008)، الجزء 16 من المسلسل السعودي طاش ماطاش (2009)، الماشي (2011)، المفتاح (2012)، أزمة عائلية (2013)

ـ كانت آخر أعمال المخرج الراحل هشام شربتجي، مسلسل "مذكرات عشيقة سابقة"، للنجم باسم ياخور الذي قام ببطولته مع النجمة نيكول سابا، وعرض عام 2017.