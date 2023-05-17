رسميا.. كاف يعاقب منتخب رواندا ويقرر اعتباره خاسرًا أمام بنين في تصفيات أمم إفريقيا

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فرض عقوبة تأديبية على الاتحاد الرواندي، بسبب إشراك منتخب بلاده، لاعبًا بطريقة غير شرعية، خلال مباراته أمام بنين، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان الاتحاد البنيني لكرة القدم، قد تقدم في وقت سابق، بشكوى إلى "كاف"، بدعوى إشراك منتخب رواندا، لاعبه كيفين موهير، بشكل غير شرعي، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم التاسع والعشرين من مارس الماضي، في كيجالي، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان موهير، قد حصل على بطاقتين صفراوين في مباراتين متتاليتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ليكون محرومًا من خوض مباراة فريقه أمام ضيفه البنيني، في الجولة الرابعة من التصفيات.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، اعتبار منتخب رواندا، خاسرًا أمام بنين، بنتيجة 3-0 وفقًا للمادة 105 من قانون الانضباط، مع رفض أي مطالب أو شكاوي آخري.

وأشارت اللجنة في حيثيات قرارها، إلى أنه يمكن الاستئناف على هذا القرار أمام لجنة الاستئناف بـ "كاف" وفقًا لأحكام المواد 54 و 55 و 56 و 57 و 58 من قانون الانضباط للكاف.

ووفقًا لقرار "كاف"، فإن المنتخب البنيني، بات يمتلك 4 نقاط، في رصيده بالمجموعة الثانية عشرة لتصفيات أمم إفريقيا، ليحتل المركز الثالث، في مجموعته، خلف كل من السنغال (12 نقطة)، وموزمبيق (4 نقاط). بينما تراجع منتخب رواندا، ليحتل المركز الرابع والأخير، برصيد نقطتين.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام رواندا بإشراك لاعب غير مؤهل، وذلك عندما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقصاء رواندا من الدور الثاني لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015، بعد شكوى قدمها اتحاد الكونغو برازافيل لكرة القدم، اتهم فيها نظيره الرواندي بإشراك لاعبه دادي بيروري، الذي يمتلك أوراق هوية مزدوجة.