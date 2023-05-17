الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. كاف يعاقب منتخب رواندا ويقرر اعتباره خاسرًا أمام بنين في تصفيات أمم إفريقيا

مباراة راوندا وبنين
مباراة راوندا وبنين في تصفيات أمم إفريقيا 2023

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فرض عقوبة تأديبية على الاتحاد الرواندي، بسبب إشراك منتخب بلاده، لاعبًا بطريقة غير شرعية، خلال مباراته أمام بنين، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان الاتحاد البنيني لكرة القدم، قد تقدم في وقت سابق، بشكوى إلى "كاف"، بدعوى إشراك منتخب رواندا، لاعبه كيفين موهير، بشكل غير شرعي، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم التاسع والعشرين من مارس الماضي، في كيجالي، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان موهير، قد حصل على بطاقتين صفراوين في مباراتين متتاليتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ليكون محرومًا من خوض مباراة فريقه أمام ضيفه البنيني، في الجولة الرابعة من التصفيات.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، اعتبار منتخب رواندا، خاسرًا أمام بنين، بنتيجة 3-0 وفقًا للمادة 105 من قانون الانضباط، مع رفض أي مطالب أو شكاوي آخري.

وأشارت اللجنة في حيثيات قرارها، إلى أنه يمكن الاستئناف على هذا القرار أمام لجنة الاستئناف بـ "كاف" وفقًا لأحكام المواد 54 و 55 و 56 و 57 و 58 من قانون الانضباط للكاف.

ووفقًا لقرار "كاف"، فإن المنتخب البنيني، بات يمتلك 4 نقاط، في رصيده بالمجموعة الثانية عشرة لتصفيات أمم إفريقيا، ليحتل المركز الثالث، في مجموعته، خلف كل من السنغال (12 نقطة)، وموزمبيق (4 نقاط). بينما تراجع منتخب رواندا، ليحتل المركز الرابع والأخير، برصيد نقطتين.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام رواندا بإشراك لاعب غير مؤهل، وذلك عندما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقصاء رواندا من الدور الثاني لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015، بعد شكوى قدمها اتحاد الكونغو برازافيل لكرة القدم، اتهم فيها نظيره الرواندي بإشراك لاعبه دادي بيروري، الذي يمتلك أوراق هوية مزدوجة.

لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم رواندا بنين تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 كيفين موهير

الأكثر قراءة

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم: "نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

متاح.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟