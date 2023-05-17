خسائر تقدر بمليون جنيه.. حريق في شونة كتان بقرية شبرا ملس بالغربية 

سيطرت الحماية المدنية بالغربية، على حريق شب في كميات من الكتان مخزنة فى شونة ملحقة لأحد مصانع الكتان بقرية شبرا ملس، وأسفر الحريق عن خسائر تقدر بنحو مليون جنيه، دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في أرض مشون بها كمية كبيرة من الكتان خاصة بأحد المصانع بقرية شبرا ملس مركز زفتى، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم التعامل مع ألسنة اللهب التي ارتفعت بشكل كبير، وتم السيطرة على النيران، وإجراء عمليات التبريد وإخلاء الكتان المحيط.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الحريق وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، وتحديد أسبابه والقيمة النهائية للخسائر والتلفيات وتولت التحقيق.







