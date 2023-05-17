الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء برئاسته، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى ملف توفير السلع بالأسواق.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة توافر مختلف السلع في الأسواق، لاسيما الأساسية منها، والعمل على تحقيق أعلى درجات الضبط لهذا الملف، مكلفًا الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة أي ممارسات غير مقبولة من عدد من التجار الجشعين الذين يقومون بفرض زيادات غير مبررة على عدد من السلع.

وشدد كذلك على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة، أمس، عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيرًا إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

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