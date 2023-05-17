أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين الفرنسيين، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين والمدربين المرشحين لجوائز الأفضل في فرنسا خلال الموسم الحالي 2022 - 2023.

ميسي ينافس بنزيما ومبابي على جائزة الأفضل في فرنسا

وأصدر اتحاد اللاعبين المحترفين الفرنسيين قائمة اللاعبين والمدربين المرشحين لجوائز الأفضل في فرنسا قبل انتهاء الموسم الحالي.

وشهدت القائمة منافسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لزميله الفرنسي كيليان مبابي، ثنائي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني.

بينما غاب كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل، رغم قيادته للفريق نحو تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا في نسخته الـ31، يوم 28 مايو الجاري.

اللاعبون المرشحون لجوائز الأفضل في فرنسا

1- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)

2- كيليان مبابي ( باريس سان جيرمان)

3- جوناثان ديفيد (ليل)

4- سيكو فوفانا (لانس)

5- لويس أوبيندا (لانس)

اللاعبون المرشحون لجوائز الأفضل في فرنسا

الحراس المرشحون لجائزة الأفضل في فرنسا

1- جيانولكا دوناروما (باريس سان جيرمان)

2- أنتوني لوبيز (ليون)

3- باو لوبيز (مارسيليا)

4- لوكاس شوفالييه (ليل)

5- برايس سامبا (لانس)

الحراس المرشحون لجائزة الأفضل في فرنسا

اللاعبون الفرنسيون المحترفون المرشحون لجائزة الأفضل خارج فرنسا

1- كريم بنزيما (ريال مدريد)

2- إدوارد كامافينجا (ريال مدريد)

3- ثيو هيرنانديز (ميلان)

4- مايك ماينان (ميلان)

5- راندال كولو مواني (آينتراخت فرانكفورت)

اللاعبون الفرنسيون المحترفون المرشحون لجائزة الأفضل خارج فرنسا

المدربون المرشحون لجائزة الأفضل في فرنسا

1- باولو فونسيكا (ليل)

2- إيجور تيودور (مارسيليا)

3- باسكال جاستين (كليرمون)

4- فرانك هايس (لانس)

5- فيليب مونتينيه (تولوز)