الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسي ينافس بنزيما ومبابي على جائزة الأفضل في فرنسا

ميسي وبنزيما ومبابي
ميسي وبنزيما ومبابي

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين الفرنسيين، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين والمدربين المرشحين لجوائز الأفضل في فرنسا خلال الموسم الحالي 2022 - 2023.                

ميسي ينافس بنزيما ومبابي على جائزة الأفضل في فرنسا

وأصدر اتحاد اللاعبين المحترفين الفرنسيين قائمة اللاعبين والمدربين المرشحين لجوائز الأفضل في فرنسا قبل انتهاء الموسم الحالي.

وشهدت القائمة منافسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لزميله الفرنسي كيليان مبابي، ثنائي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني.

بينما غاب كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل، رغم قيادته للفريق نحو تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا في نسخته الـ31، يوم 28 مايو الجاري.

اللاعبون المرشحون لجوائز الأفضل في فرنسا

1- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)

2- كيليان مبابي ( باريس سان جيرمان)

3- جوناثان ديفيد (ليل)

4- سيكو فوفانا (لانس)

5- لويس أوبيندا (لانس)

اللاعبون المرشحون لجوائز الأفضل في فرنسا

الحراس المرشحون لجائزة الأفضل في فرنسا

1- جيانولكا دوناروما (باريس سان جيرمان)

2- أنتوني لوبيز (ليون)

3- باو لوبيز (مارسيليا)

4- لوكاس شوفالييه (ليل)

5- برايس سامبا (لانس)

الحراس المرشحون لجائزة الأفضل في فرنسا

اللاعبون الفرنسيون المحترفون المرشحون لجائزة الأفضل خارج فرنسا

1- كريم بنزيما (ريال مدريد)

2- إدوارد كامافينجا (ريال مدريد)

3- ثيو هيرنانديز (ميلان)

4- مايك ماينان (ميلان)

5- راندال كولو مواني (آينتراخت فرانكفورت)

اللاعبون الفرنسيون المحترفون المرشحون لجائزة الأفضل خارج فرنسا

المدربون المرشحون لجائزة الأفضل في فرنسا

1- باولو فونسيكا (ليل)

2- إيجور تيودور (مارسيليا)

3- باسكال جاستين (كليرمون)

4- فرانك هايس (لانس)

5- فيليب مونتينيه (تولوز)

المدربون المرشحون لجائزة الأفضل في فرنسا
ميسى بنزيما مبابي جائزة الأفضل فرنسا اتحاد اللاعبين المحترفين الفرنسيين

الأكثر قراءة

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم: "نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

متاح.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟