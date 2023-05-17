الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا والمفوضية الأوروبية تؤكدان أهمية العلاقات الثنائية لدفع النمو الاقتصادى

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أهمية التجارة المستمرة وغيرها من الروابط بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر إطار اتفاقية التجارة والتعاون لدفع النمو الاقتصادي المتبادل.
وبحث رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك- خلال اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش قمة مجلس أوروبا في أيسلندا اليوم الأربعاء- أهمية العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم، أطلع سوناك رئيسة المفوضية الأوروبية على زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، واتفقا على ضرورة استمرار الدعم لأوكرانيا في هذه اللحظة المحورية، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات على روسيا.
كما أكد سوناك وفون دير لاين، خلال الاجتماع، أن قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في اليابان هذا الأسبوع ستكون لحظة لإظهار وحدة الدعم الدولي لأوكرانيا.
وشدد الجانبان على أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لهما مصلحة مشتركة في معالجة الجريمة عبر الحدود والاتجار بالبشر.
واتفقا على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن الهجرة من خلال تطوير ترتيب عمل جديد بين وكالات المملكة المتحدة وفرونتكس، مما يمكن الجانبان من العمل معًا بشأن التحديات التشغيلية والاستراتيجية الحاسمة بما في ذلك الوضع في القنال الإنجليزي.

بريطانيا المفوضية الاوروبية العلاقات الثنائية دفع النمو الاقتصادي التجارة المستمرة الاتحاد الأوروبي

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