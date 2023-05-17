الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء القطري: موقفنا بشأن سوريا لن يخرج عن الإجماع العربي

عبدالرحمن بن جاسم
عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني

قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الدوحة لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية. 

وأوضح “بن عبدالرحمن” في تصريحات صحفية، اليوم، أن موقف الدوحة بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية تم توضيحه من قبل، لكن بلاده لن تخرج عن الإجماع العربي في هذا الشأن، مؤكدا أن لكل دولة قرارها.

واعتبر المسئول القطري أن الحل الوحيد بشأن سوريا هو إيجاد تسوية عادلة وشاملة للمسألة السورية، لإعادة الاستقرار إلى البلد الشقيق، يجب أن يرضي الشعب السوري”.

وتشارك سوريا لأول مرة في القمة العربية بجدة، الجمعة المقبل، بعد موافقة وزراء الخارجية العرب على إستعادة سوريا عضويتها في جميع مؤسسات الجامعة.

وصل وفد سوري إلى المملكة للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ32 بمشاركة قادة الدول العربية.

 

القطري الدوحة الجامعة العربية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قطر سوريا

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