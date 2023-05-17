الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليًا

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا سيشهد انكسارًا لموجة الحر التي تشهدها البلاد.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد ستكون شمالية، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت: "ستنخفض درجات الحرارة بقيمة تتراوح بين الـ4 و5 درجات على أغلب مناطق الجمهورية"، متوقعة أن الأجواء ستظل ربيعية بداية من الغد وحتى يوم السبت مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن الأجواء ليلًا تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية، ما يساعد على برودة الأجواء، وانخفاض درجات الحرارة، والذي يبدأ تدريجيًا، ويكون ملحوظًا بشكل أكبر خلال الساعات المتأخرة ليلًا، وفترة الصباح الباكر.

الأرصاد موجة الحر انكسار موجة الحر درجات الحرارة حالة الطقس

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