الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول وزراء الخارجية العرب لبدء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالسعودية

القمة العربية
القمة العربية

وصل وزراء الخارجية العرب، لمقر الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بمدينة جدة السعودية، والمقرر عقدها 19 مايو الجاري.

واستقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نظراءه العرب في جدة، وأبرزهم وزير الخارجية سامح شكري.

وناقشت الاجتماعات التي عُقدت العمل العربي المشترك للخروج من الأزمات التي تواجه العالم الآن، ومن المقرر البت في بعض القضايا اليوم، كما شهد الاجتماع التحضيري لقاءات ثنائية بين وزراء الخارجية.

وتنعقد الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 19 مايو الجاري.

وبدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الاثنين 15 مايو، واجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة وكبار المسؤولين يوم الثلاثاء 16 مايو، قبل انعقاد الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في 17 مايو الجاري.

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