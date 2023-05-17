البنك الأوروبي يعرض فيلمًا ترويجيًا لإبراز المشروعات المنفذة بمصر (فيديو)

عرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيلمًا ترويجيًا لإبراز المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر في إطار الشراكة مع البنك ضمن برنامج "المدن الخضراء"، الذي يستهدف البنك من خلاله مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.

ومن خلال الشراكة الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، انضمت 3 مدن مصرية لبرنامج المدن الخضراء وهي محافظة القاهرة الكبرى، ومحافظة الإسكندرية، ومدينة السادس من أكتوبر ، وخلال الزيارة التي قامت بها رئيسة البنك الأوروبي لمصر في أبريل 2021، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم لضم محافظتي القاهرة والإسكندرية للبرنامج، إلى جانب مدينة السادس من أكتوبر.

وتضمن الفيلم الذي أعده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتم إذاعته خلال جلسة نقاشية حول برنامج "المدن الخضراء" حضرها مسئولي الحكومات ومحافظي البنك الأوروبي من عشرات الدول، وممثلي المؤسسات الدولية، 3 مشروعات بالتحديد هي الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، وخطوط مترو القاهرة الكبرى، ومترو أبوقير بالإسكندرية، وهي مشروعات تعكس أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير البنية التحتية المستدامة ومردودها على تهيئة مناخ الاستثمار.

أول ميناء جاف في مصر

الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، هو الأول من نوعه، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الموانئ الجافة لتعزيز المراكز اللوجيستية في مصر، والاول من نوعه الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد قدم تمويلًا تنمويًا بقيمة 25 مليون دولار، لأول ميناء جاف في مصر سيعمل كبوابة ممتدة للموانئ البحرية في المناطق الشمالية والشرقية.

ويوفر ميناء أكتوبر الجاف، العديد من المميزات من أهمها تقليل وقت الانتظار وتعزيز فعالية العمل في الموانئ البحرية، وخفض الازدحام في الموانئ وعلى الطرق بسبب الحاويات المستخدمة في نقل الحاويات، واستبدالها بخطوط السكك الحديدية، وخفض استخدام الوقود من خلال توفير 14 مليون لتر من وقود الديزل كانت مستخدمة في نقل الحاويات كل عام، إلى جانب تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 40 ألف طن.

وفي وقت سابق حصل مشروع ميناء 6 اكتوبر الجاف على جائزة "IJ Global" كأفضل وأول مشروع نقل فى إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يخدم المناطق الصناعية بمصر.

الخط الثاني لمترو القاهرة الكبرى

من بين المشروعات الرائدة التي يسهم فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز استدامة البنية التحتية بالقاهرة، هي الخط الثاني لمترو القاهرة الكبرى، التي تأتي في ضوء رؤية الدولة لتطوير استدامة البنية التحتية لوسائل النقل، من خلال التوسع في الوسائل التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

ينقل مترو القاهرة الكبرى نحو 200 مليون راكب سنويًا، مع إمكانية زيادة القدرة الاستيعابية بنحو 50%، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الملوثة للهواء بنحو 31 ألف طن سنويًا.

مترو أبوقير الكهربائي بالإسكندرية

يمول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مترو أبوقير بالإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو، ويوفر المشروع العديد من الفوائد حيث يربط مدينة الإسكندرية بأبوقير من خلال خط مترو أنفاق بطول 22 كيلو متر، ويسهم في إزالة أماكن العبور التقليدية التي تهدد حياة المواطنين، وكذلك خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 22 ألف طن في العام تقريبًا.

وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها من خلال استثمار وإجراءات سياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، ويجري تنفيذ 80 مشروعًا، توفر 4.57 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتم حشد نحو 5 مليارات يورو من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف للمشروع من بينهم صندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي، وصندوق البنك الأوروبي للدعم الفني، وكوريا الجنوبية، واليابان.