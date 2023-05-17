تفاصيل عقد يوسف أسامة نبيه مع بيراميدز (خاص)

كشف مصدر مقرب من يوسف أسامة نبيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، آخر كواليس انضمام اللاعب لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الحالية (صيف 2023).

وقال المصدر في تصريحات خاصة، لـ"الدستور": "المهاجم على أعتاب الانضمام لبيراميدز الموسم المقبل، عقب جلسة جمعت يوسف مع مسؤولي السماوي خلال الأيام الماضية".

وأضاف: "تم الاتفاق من خلالها على جميع التفاصيل النهائية المتعلقة بالصفقة، سواء من الناحية المالية أو مدة عقده مع الفريق".

وأوضح: "عقد المهاجم مع بيراميدز سيكون لمدة موسمين قابلين للتمديد موسماً ثالثاً، في حالة شعوره بالراحة".

وأشار المصدر إلى أن يوسف أسامة نبيه، يفضل الرحيل عن الزمالك حاليا، بعد التجاهل التام من قبل مسؤوليه على مدار الشهور الماضية.

وأردف: "هناك جلسة تمت بين اللاعب ومسؤولي الزمالك خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، لتجديد عقد المهاجم، لكنها لم تسفر عن شيء".

وتابع: "منذ ذلك الحين لم يتواصل معنا أحد من الزمالك، بل كانت عبارة عن أحاديث فض مجالس لم تصل لمرحلة الجدية".

وأوضح: "المهاجم يريد التواجد داخل المستطيل الأخضر أكبر قدر ممكن، للحفاظ على فرصة في الانضمام لمعسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة".

وشدد: "هذا لم يتوفر مؤخراً، في ظل الاستبعاد الدائم ليوسف وخروجه المستمر من حسابات الجهاز الفني للفريق".

وزاد المصدر: "الأجواء الحالية داخل نادي الزمالك لا تساعد أحد مطلقاً على النجاح، بعد سلسلة الأزمات الإدارية والمالية والفنية التي ضربت النادي بقوة مؤخراً".

واختتم قائلاً: "بنسبة 90% اللاعب سيكون ضمن صفوف بيراميدز الموسم المقبل، لكن اللاعب لن يغلق الباب في وجه مسؤولي الزمالك، هناك بريق أمل بنسبة 10%".

عقد يوسف أسامة نبيه مع القلعة البيضاء ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع حاليا لأي ناد محليا أو خارجيا دون الرجوع لمسئولي الزمالك، حسبما تنص لوائح الفيفا.

وكان المهاجم تم تصعيده للفريق الأول منتصف الموسم الماضي، بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك.