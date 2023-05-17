جمرك قسطل البري يضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البري برئاسة محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءاً على مذكرة مشتركة مقدمة من إبراهيم عمر رئيس قسم الأمن الجمركي بمنفذ قسطل البري والرائد محمد خليفة وكيل مباحث المنفذ مفادها اعتزام راكب سوداني الجنسية تهريب كمية النقد المصري مخبأة داخل إحدى كراسي الأتوبيس أثناء مغادرته من المنفذ إلى السودان.

وبالعرض على محمود عبدالرحمن مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد إبراهيم فهمي مأمور التعريفة وأحمد رشاد ومحمود أبو النصر لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية فتبين وجود مبلغ 2 مليون و643 ألفا و650 جنيهاً داخل حقيبة هاند باج رمادية وكرتونة شيبسي خاصين بالراكب مخبأين أسفل أحد كراسي الأتوبيس بعيداً عن أعين رجال الجمارك بقصد تهريبها خارج البلاد.

قرر أحمد مصطفى عثمان مدير عام جمارك اسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023.