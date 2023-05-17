حواس يلقي محاضرات عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بالولايات المتحدة

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، العديد من المحاضرات عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مدينة الأقصر ومنطقة سقارة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الأثرية في سقارة والأقصر قائلا: “إننا نبحث الآن عن مقبرة إيمحتب في سقارة وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر، ونعمل أيضا الآن في مقبرة الملك رمسيس الثاني”.

وكشف "حواس"، عن تفاصيل الإكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأشار حواس إلى أن تاريخ المدينة يمتد إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأضح حواس أن اختيار دار الأزياء العالمية لمصر يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان وأنها بلد تستطيع أن تنظم فعاليات دولية.

ووصف حواس عرض أزياء ديور على سفح الأهرامات بأنه مبهر جدا والإضاءة على الأهرامات تعطى شعور بالشموخ وعظمة الحضارة الفرعونية.

وأوضح أن عرض أزياء ستيفانو ريتشي أمام معبد حتشبسوت تحدث عنه صحف عالمية عديدة و صور العرض أبهرت العالم، مؤكدًا أن مصر آمنة.

ووقع "حواس" كتاب "توت عنخ آمون وسر مصر".

يشار إلى أن الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية قد بث مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا.