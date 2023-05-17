وزير الزراعة يوجه بتشجيع المزارعين على توريد محصول القمح

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة لمتابعة حصاد وتوريد القمح فى المحافظات وكذلك متابعة العمل في بعض الملفات الأخرى المهمة.

وأكد القصير خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين وحثهم على توريد المحصول وتقديم كافة التسهيلات الممكنه لهم كما شدد وزير الزراعة على ضرورة الربط بين المساحات التي تم حصادها والكميات الموردة والتنسيق مع السادة مسئولي وزارة التموين وكافة الجهات المعنية كلٍ في محافظته مؤكدا على ضرورة أن يتم مقارنة الكميات التي يتم توريدها بالمساحات التي تم حصادها بالمستهدفات المطلوبة من كل محافظة.

الاجتماع تناول أيضا متابعة أعمال حصر وتصنيف التربة فى مناطق الكفرة وتوشكى وواحة باريس وشرق العوينات ورفح وكوم امبو ومستقبل مصر.

كما تناول الاجتماع متابعة أداء المحطات البحثية على مستوى الجمهورية سواء التابعة لمركز البحوث الزراعية أو مركز بحوث الصحراء.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء.