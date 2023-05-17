الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يبحث مطالب أهالى قرية شنشور بمركز أشمون

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، بمكتبه عددًا من أهالي قرية شنشور بمركز أشمون للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، وبحث الحلول العاجلة حيالها لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وذلك عقب جولته الميدانية أمس لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى شما وشنشور.

واستمع محافظ المنوفية لرب أسرة من ذوي الحالات الإنسانية يعول 7 أبناء ويعاني من ظروف صحية صعبة وليس لديه مصدر ثابت للدخل، وعلى الفور، وجّه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتحديد مكان مناسب لإقامة كشك لتوفير مصدر رزق ثابت.

كما أمر بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة له من كراتين مواد غذائية ولحوم دعمًا للأسرة ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية، فيما كلّف رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي باتخاذ اللازم نحو مد خطوط شبكات مياه الشرب بالمنطقة الواقعة بزمام قريتى شنشور وقلتى الكبرى والعرض عليه لتذليل العقبات تحقيقًا للصالح العام واستجابة لمطالب الأهالي، كما وافق المحافظ على تجديد رخصة كشك لمواطنة لديها ظروف اجتماعية صعبة. 

وخلال اللقاء، كلّف محافظ المنوفية إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام بتوفير فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص لشاب يعمل باليومية ويعاني من ضعف شديد بالبصر ويعول أسرة مكونة من 4 أفراد مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية.

وأجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا برئيس قطاع البنك الزراعى فرع المنوفية لدراسة وبحث شكوى مواطن من ناحية كوم عياد يتضرر من عدم صرف الأسمدة الزراعية وتأخر إجراءات استصدار كارت الفلاح، موجهًا بصرف إعانة مالية عاجلة ولحوم مواد غذائية له نظرًا لظروفه الصعبة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار التواصل المباشر والفعّال مع جموع المواطنين، لا سيما الأسر الأولى بالرعاية وذوي الحالات المرضية لتقديم أوجه الدعم اللازم، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالاستمرار في عقد القاءات الدورية للاستماع إلى شكاوى المواطنين ورصدها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي والنزول الميداني لتلبية مطالبهم وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة احتياج أهالي قرية احتياجاتهم التواصل المباشر التواصل الاجتماع الحلول العاجلة

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