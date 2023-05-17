"كاريتاس اللاجئين يستقبل السفير كريستيان برجر".. أبرز أحداث الكنيسة الكاثوليكية في مصر

استقبل مكتب كاريتاس مصر للاجئين، بالإسكندرية والتابع للكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الأربعاء 17 مايو، السفير كريستيان بيرجر، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، بمناسبة يوم الاتحاد الأوروبي.

وتفقد السفير الخدمات المقدمة تحت مظلة مشروع "إيد بإيد"، الممول جزئيًا من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى دعم المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، بالإسكندرية، ومحافظات الساحل.

-الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في أنشطة المجلس القومي للمرأة

وعلى صعيد آخر، شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر في عدد من أنشطة المجلس القومي للمرأة ممثلة في عدد من الأخوات الراهبات، والخادمات، وهن: الأخت جانيت ألفي، من راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، والأخت نرمين مترجي، من الراهبات الفرنسيسكانيات، والأخت جيهان، من راهبات القديس يوسف، والأخت فريال موريس، من راهبات نوتردام ديزابوتر، والأخت بولين، من راهبات القديسة جان أنتيد، بالإضافة إلى الخادمة ماري يونان، الخادمة بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك، بالفجالة، والمتطوعة بالمجلس القومي للمرأة، والخادمة فيفي سمعان، الخادمة بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك، بحدائق القبة، والمتطوعة بالمجلس القومي للمرأة.

وشارك وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر في معسكر القائدات الدينية، بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ومؤسسة سيف إيجيبت، وباث فايندر.

جاء ذلك بحضور مكرسات الكنيسة الأرثوذكسية وخادمات من الكنيسه الإنجيلية، وعدد من واعظات الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف.

وتناول المعسكر بعض القضايا المجتمعية للتوعية بها مثل الصحة النفسية والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، العلاقات الصحية، ولغات الحب، وأنشطة تقبل الاختلافات، وإدارة حالات العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى وقت للتأملات الشخصية.

وأشارت السيدة إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، إلى أن المعسكر يأتي في إطار سلسلة المعسكرات التي ينفذها المجلس، بهدف بناء وعي القائدات الدينيات بشأن التحديات التي تواجه المرأة وتمكينهن من تقديم المساعدة للنساء، اللاتي يعملن معهن.

وأضاف ترئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، أن المعسكر ضم عدد سبعة وخمسين قائدة دينية من مؤسسات: الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنائس المصرية الثلاث.

وشارك أيضًا وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر في استعدادات انطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة"، بمحافظات الجمهورية، حيث نظم المجلس القومي للمرأة، دورة تدريبية على رسائل الحملة، بحضور السيدة نشوى الحوفي، عضوة المجلس، والسيدة إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس.

واستهدفت أعضاء، وعضوات فرع المجلس، بمحافظة القاهرة، ورائدات المجلس، ومجموعات الإدخار، والإقراض، وميسرات مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات، بالإضافة إلى المتطوعين المشاركين، التي بدأت في الخامس عشر من الشهر الجاري، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وتحدثت السيدة نشوى الحوفي عن الأزمة الاقتصادية العالمية، التي عصفت بالاقتصاد العالمي، جراء جائحة كوفيد-١٩، وتبعاتها، جراء الحرب الأوكرانية - الروسية، التى لم تنتهي، وتعانى منها جميع دول العالم.

وأوضحت دور المشروعات القومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير منظومة ملائمة للحياة الاجتماعية، مؤكدة ضرورة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل.

وأكدت عضوة المجلس، أنها تراهن على وعي المواطنات والمواطنين المصريين وإيمانهم بأنه مهما بلغت الأزمات، سوف تخرج منها مصر أقوى وأفضل، مثلما يحدثنا تاريخ الوطن دائمًا.

وتحدثت السيدة إيزيس محمود، عن أهمية دور المجلس في نشر الوعي بقضايا الوطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها الدولة لتحسين معيشة المواطنات والمواطنين المصريين من خلال حملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أن حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، هي حملة ممتدة، بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة، من خارج المبادرة.

وبدأت الحملة في الخامس عشر من مايو الجاري، كمرحلة أولى، وتسبقها دورات تدريبيبة للرائدات، والمتطوعين المشتركين في الحملة للتدريب، على كيفية نشر رسائل الحملة، بطريقة سهلة وبسيطة.

-"المواظبة على القداس الإلهي". نيافة الأنبا عمانوئيل يترأس احتفال المناولة الأولى برعية القديس فرنسيس بالرزيقات

وكان قد ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، احتفال المناولة الأولى، لعدد من أبناء وبنات رعية القديس فرنسيس، بالرزيقات.

جاء ذلك بمشاركة الأب دانيال مالك، والأب سامر مسعود. وفي كلمة العظة، تحدث صاحب النيافة مع الأبناء والبنات المحتفى بهم حول الارتباط بشخص يسوع المسيح، خاصة من خلال سر التناول.

وأشار الأب المطران إلى حضور يسوع الدائم في العالم، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على حضور القداس الالهي. وفي الختام، تم تقديم الهدايا التذكارية لجميع المحتفل بهم.



وقدم راعي الإيبارشية الشكر لكافة من ساهموا في تكوين أبناء الرعية، كما عبر الأنبا عمانوئيل عن امتنانه لجميع القائمين على هذا الاحتفال.



