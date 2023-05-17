الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني لإنهاء معاناة المواطنين من إجراءات التأمين الصحي بالإسكندرية

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة بشأن معاناة المواطنين من زحام تجديد أوراق التأمين الصحي بهيئة التأمين الصحي باستانلي في الإسكندرية.

وأوضح النائب في إحاطته، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية تعاني أشد المعاناة نتاج الزحام الشديد كونه يقوم بخدمة آلاف المرضي من المنتفعين بالتامين الصحي، لا سيما وقد أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية فى وقت سابق عن ضرورة تقديم شهادة ميلاد كومبيوتر تكلفتها (80) جنيه وصورة بطاقة المنتفع وصورة برنت من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل والتوجه بكل هذه المستندات وتسليمها بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي باستانلي- الإسكندرية لتجديد البطاقات العلاجية، ومن يخالف ذلك سيتم إيقاف البطاقات العلاجية ولن يتم الاستفادة بخدمات التأمين الصحي من علاج ودخول المستشفيات وعرض على الأطباء وصرف العلاج.

وأضاف عضو مجلس النواب: “ظاهر هذا القرار تنظيمي، لكن طريقة التطبيق أدت إلى التكدس والزحام الشديدين خصوصا لكبار السن وأصحاب المعاشات وأصحاب الشيخوخة”.

وتابع: “الواقع العملي أثبت أن لتقديم هذه الأوراق والمستندات يتم الانتظار فى طوابير بالساعات فى عز الذروة، وفى هذا الجو اللهيب”.

وتابع موضحا: “كما أن جميع المنتفعين بخدمة التأمين الصحي يتوجهون إلى هذا المنفذ فقط، خشية انقطاع خدمة التأمين الصحي عنهم وهم في أشد الاحتياج للعلاج، أعداد غفيرة يوميا تذهب الى هيئة التامين الصحي باستانلي كي تقدم أوراق تجديد بطائق التأمين الصحي، في حين أنه من الممكن تخصيص أكثر من منفذ، وأيضا تقديم هذه الأوراق من خلال الموقع الإلكتروني تجنبا للزحام وتماشيا مع التحول إلى الرقمنة التى نادي بها فخامة الرئيس السيسي”.

وطالب مهني وزارة الصحة بتخصيص أكثر من منفذ وأكثر من مكان موزعين جغرافيا على محافظة الإسكندرية لإتمام إجراءات تقديم أوراق تجديد بطائق التأمين الصحي، بدلا من منفذ استانلي كمنفذ وحيد.

كما طالب النائب بإمكانية تقديم هذه الأوراق من خلال الموقع الإلكتروني تجنبا للزحام وتماشيا مع التحول إلى الرقمنة التى نادى بها الرئيس السيسي.

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