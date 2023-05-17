الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يشهد تويتر تغيرًا في السياسات بعد تعيين رئيس جديد للشركة؟

تويتر
تويتر

قال أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إن إيلون ماسك، رجل الأعمال الكندي، لن يطور في "تويتر"، لأنه رجل تجاري، وليس له علاقة بالتطورات التكنولوجية من جانب "السوشيال ميديا" تحديدا، ومن ثم فشركة "توتير" فشلت في عملية الإعلانات، وخسرت كثير من المتابعين.

وأضاف خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترانيوز"،  أن إيلون ماسك لم يضيف جديد إلى موقع "تويتر"، مؤكداً أن كل تويتة يكتبها، كانت حقيقية، والناس كانت فكراها هزار"، متابعا: "قبل كدا عمل استفتاء لتعيين رئيس تنفيذي غيره، وبالفعل أتى بلندا".

وأوضح طارق، أن ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر، عمرها يبلغ 60 عاما، ولديها خبرات جيدة في أشياء كثيرة، ولا سيما الإدارة، ولديها طريقة مميزة لتطوير المنصات، ومن ثم يمكن أن نشهد انتعاش في تويتر الفترة المقبلة".

وتابع خبير أمن المعلومات، أن المنصة تحتاج لإنجازات كبيرة، ويجب أن يكون رسميا بطريقة متطورة، فهو يحتاج إلى تطويرات من الجانب المرئي، والنصي، والتوثيقات المدفوعة، لافتا إلى أن هدف إيلون الوحيد هو المال فقط، ولكن ليندا هو تطوير المنصة.

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