مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالشروق

لقي شاب في العقد الرابع من عمره مصرعه، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة الشروق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط قائد السيارة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود حادث مصادمة بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب في العقد الرابع من عمره الطريق بمنطقة الشروق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وجار ضبط مالك السيارة.