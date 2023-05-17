مقتل شخصين وإجلاء الآلاف بعد اجتياح فيضانات لشمال إيطاليا

قالت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن شخصين لقيا حتفهما وأجلي الآلاف من منازلهم مع اجتياح فيضانات مدمرة لإقليم إيميليا رومانيا في البلاد، محذرة من أن الأسوأ لم يأت بعد.

وقالت تيتي بوستيليوني، نائبة رئيس جهاز الحماية المدنية لقناة سكاي تي. جي 24 الإخبارية: "هطول الأمطار لم ينتهِ بعد، سيستمر لعدة ساعات. نواجه وضعًا معقدًا للغاية".

وأضافت أن عدة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين لكن لم تذكر عددًا محددًا.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيطالية (راي) وغيرها من وسائل الإعلام، أن أربعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، منهم واحد في تشيزينا وثلاثة في فورلي المجاورة.

وفاضت عدة أنهار على ضفتيها في الجزء الشرقي من الإقليم المطل على البحر الأدرياتيكي، مما أجبر أشخاصًا في مدن مثل تشيزينا على التسلق لأسطح المباني، حيث انتشلهم رجال الإطفاء بطائرات هليكوبتر أو زوارق مطاطية، كما تأثرت رافينا بشدة.

وعبرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن "تضامنها التام مع السكان المتضررين"، وكتبت على "تويتر" أن "الحكومة تتابع عن كثب ومستعدة لتقديم المساعدة".