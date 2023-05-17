الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف بعد اجتياح فيضانات لشمال إيطاليا

إيطاليا
إيطاليا

قالت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن شخصين لقيا حتفهما وأجلي الآلاف من منازلهم مع اجتياح فيضانات مدمرة لإقليم إيميليا رومانيا في البلاد، محذرة من أن الأسوأ لم يأت بعد.
وقالت تيتي بوستيليوني، نائبة رئيس جهاز الحماية المدنية لقناة سكاي تي. جي 24 الإخبارية: "هطول الأمطار لم ينتهِ بعد، سيستمر لعدة ساعات. نواجه وضعًا معقدًا للغاية".
وأضافت أن عدة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين لكن لم تذكر عددًا محددًا.
وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيطالية (راي) وغيرها من وسائل الإعلام، أن أربعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، منهم واحد في تشيزينا وثلاثة في فورلي المجاورة.
وفاضت عدة أنهار على ضفتيها في الجزء الشرقي من الإقليم المطل على البحر الأدرياتيكي، مما أجبر أشخاصًا في مدن مثل تشيزينا على التسلق لأسطح المباني، حيث انتشلهم رجال الإطفاء بطائرات هليكوبتر أو زوارق مطاطية، كما تأثرت رافينا بشدة.
وعبرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن "تضامنها التام مع السكان المتضررين"، وكتبت على "تويتر" أن "الحكومة تتابع عن كثب ومستعدة لتقديم المساعدة".

السلطات الإيطالية فيضانات مدمرة إيميليا رومانيا تيتي بوستيليوني الحماية المدنية

الأكثر قراءة

ضبط شخصين بحوزتهما حشيش داخل سيارة بالقاهرة

الداخلية تداهم 4 مصانع عشوائية لتدوير مخلفات البلاستيك فى الشرقية

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم

محافظ القاهرة يتابع سير الشهادة الإعدادية.. ولا معوقات

إجراء القرعة العلنية الـ29 للوحدات السكنية البديلة لأهالي جزيرة الوراق

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟