الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

طلاب
طلاب

انتهى امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، في أول اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، منذ قليل.

وكانت قد تداولت صفحات الغش الإلكترونية، عبر تطبيق تليجرام، صورًا يزعم أنها لامتحان مادة اللغة العربية الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة داخل اللجان.

وشدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارت التعليمية الـ٣٣، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢،  بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائمًا على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد موسى على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وقام مدير المديرية بالتنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بتصحيح أوراق الإجابات في نفس يوم الامتحان، مع تحرى الدقة في التصحيح حتى يأخد كل طالب حقه، مشددًا على مراجعة أوراق إجابات الطلبة الأوائل للشهادة الإعدادية وتوقيع الموجه الأول عليها قبل تسليمها للمديرية لمراجعتها.

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