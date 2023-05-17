القضية الفلسطينية وأزمة السودان.. أهم القضايا على طاولة القمة العربية في السعودية

تنعقد الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 19 مايو الجاري.

وبدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الاثنين 15 مايو، واجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة وكبار المسؤولين يوم الثلاثاء 16 مايو، قبل انعقاد الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في 17 مايو الجاري.

وفي هذا الصدد، عرضت شاشة "القاهرة الإخبارية"، فيديوجراف عن أهم القضايا المطروحة على طاولة القمة العربية 32 المقررة في السعودية، على النحو التالي:

ـ الأزمة السودانية وسبل الحفاظ على التهدئة.

ـ القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي المستمر.

ـ إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين إلي وطنهم.

ـ سبل حلحلة الجمود السياسي في ليبيا.

ـ الأزمة اليمنية.

ـ التحديات الاقتصادية في الدول العربية.

ـ ملف الأمن الغذائي وتأثيره بالأزمات العالمية.

ـ الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.