الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القضية الفلسطينية وأزمة السودان.. أهم القضايا على طاولة القمة العربية في السعودية

القمة العربية
القمة العربية

تنعقد الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 19 مايو الجاري.

وبدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الاثنين 15 مايو، واجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة وكبار المسؤولين يوم الثلاثاء 16 مايو، قبل انعقاد الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في 17 مايو الجاري.

وفي هذا الصدد، عرضت شاشة "القاهرة الإخبارية"، فيديوجراف عن أهم القضايا المطروحة على طاولة القمة العربية 32 المقررة في السعودية، على النحو التالي: 

ـ الأزمة السودانية وسبل الحفاظ على التهدئة.
ـ القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي المستمر.
ـ إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين إلي وطنهم.
ـ سبل حلحلة الجمود السياسي في ليبيا.
ـ الأزمة اليمنية.
ـ التحديات الاقتصادية في الدول العربية.
ـ ملف الأمن الغذائي وتأثيره بالأزمات العالمية.
ـ الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم

ضبط شخصين بحوزتهما حشيش داخل سيارة بالقاهرة

الداخلية تداهم 4 مصانع عشوائية لتدوير مخلفات البلاستيك فى الشرقية

محافظ القاهرة يتابع سير الشهادة الإعدادية.. ولا معوقات

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

مستثمرو العاشر: قرارات الأعلى للاستثمار خطوات إيجابية ينتظرها المستثمرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟