"صحة الدقهلية" تبحث مؤشرات الأداء لأعمال الصحة المهنية

عقدت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية اليوم، اجتماعًا موسعًا لوكلاء الوقائي ومسؤولي الصحة المهنية بالإدارات الصحية تحت رعاية الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام إدارة الطب الوقائي، إن الاجتماع ناقش مؤشرات الأداء لأعمال الصحة المهنية بالإدارات الصحية وآليات تطبيقها وكيفية تقييم الوحدات الصحية التابعة طبقًا لهذه المؤشرات.

من جانبها أكدت الدكتورة بوسي البداروي، مدير إدارة الصحة المهنية خلال الاجتماع، تقييم كل من الإدارات الصحية والوحدات التابعة طبقًا لهذه المؤشرات شهريًا لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال الصحة المهنية بها والوقوف على أهم التحديات ومن ثم اقتراح حلول للتغلب عليها.

كما وجّه الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الأحد والإثنين 14، 15 مايو 2023 في قرية 53 ابوماضي مركز بلقاس، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على 1779 مريضًا، وضمت ١٢ عيادة منهم 6 عيادات متنقلة: (2 أطفال، جلدية، رمد، تنظيم أسرة، أنف وأذن) و6 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 271، أطفال 296، جراحة 180، أنف وأذن 171، عظام 190، رمد 125، جلدية 178، أسنان 116، نسا وتنظيم أسرة 152، كما تم إجراء 424 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 125 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 137 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 97 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار قراراً 21 للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 41 ندوة تثقيفية، و 120 حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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