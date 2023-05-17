بعد حيرة طلاب الإعدادية بالقاهرة.. معلم لغة عربية يحسم جدل جمع كلمة "حياة"

أثارت كلمة جمع حياة جدلا واسعا بين طلاب الشهادة الإعدادية فى القاهرة، حيث واجه الطلاب صعوبة فى هذا السؤال الذى جاء صباح اليوم فى امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية فى القاهرة، ورد معلم لغة عربية على هذا الأمر وحسم الجدل.

وقال وائل بدر معلم لغة عربية، إن جمع كلمة حياة هو حيوات، وأضاف أن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية فى القاهرة فى مستوى الطالب المتوسط بالإضافة إلى أنه جميعه من المنهج، مضيفا فى تصريحات خاصة لموقع الدستور: “الامتحان يقيس جميع المستويات ولا يوجد أى سؤال من خارج المنهج ولم يشتكى منه طلاب كثيرين هو فقط يحتاج إلى طالب ذاكر جيدا”.

وانطلقت اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة، وفقا للجدول المعتمد رسميا من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتتابع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات المركزية

والجدول هو حسبما أعلن رسميا

الأربعاء 17 مايو : اللغة العربية والخط والإملاء من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا

الخميس 18 مايو : الدراسات الاجتماعية من 9 لـ 11 صباحا + التربية الدينية من 11:30 لـ 1 ظهرا

السبت 20 مايو : الجبر والإحصاء من 9 لـ 11 صباحا + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30لـ 12:30 ظهرا

الأحد 21 مايو : اللغة الاجنبية من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الاثنين 22 مايو : الهندسة من 9 لـ 11 صباحا + التربية الفنية من 11:30 لـ 1:30 ظهرا

الثلاثاء 23 مايو : العلوم من 0 لـ 11 صباحا