الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: السودان يحتاج لـ2.56 مليار دولار لمساعدة المتضررين

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة أن خطة المنظمة الدولية للاستجابة الإنسانية في السودان تتطلب 2.56 مليار دولار لمساعدة المتضررين من الأزمة هناك، وفق ما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت المنظمة: "اليوم يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان في السودان، إلى المساعدات إنسانية والحماية"، مضيفة أن "متطلبات التمويل التي تبلغ قرابة 2.6 مليار دولار هي أيضًا الأعلى بالنسبة لأي استجابة إنسانية خاصة بالسودان".

وأعلن الجيش السوداني عن الثلاثاء، اندلاع اشتباكات مع الدعم السريع في شمال بحري ووسط العاصمة الخرطوم.

وقال في بيان إنه "وجه ضربات مركزة على عدد من أماكن تمركزات الدعم السريع، نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات"، مضيفًا أن عناصر من قواته نصبت كمائن ناجحة ضد تحركات للدعم السريع في شمال بحري ودمرت 4 عربات مسلحة واستولت على 6، فيما تم القبض والقضاء على عدد من القناصين.

الأكثر قراءة

"التخطيط القومي" يختتم ورشة عمل حول "النمذجة الاقتصادية في الدول العربية"

استثمارات بـ10 ملايين دولار ويوفر 5 آلاف فرصة عمل.. افتتاح مشروع بريطانى ضخم فى مصر

وزير الري يكرم "رواد مدرسة الري المصرية"

وزيرة الهجرة تؤكد اعتزازها بجميع المصريين بالخارج من ذوي الهمم لما يحققونه من إنجازات

تحرير 379 مخالفة تموينية بالغربية خلال 72 ساعة

رئيس "جهاز 6 أكتوبر" يتفقد أعمال المرافق الجارية بمنطقة الحزام الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"