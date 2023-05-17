الأمم المتحدة: السودان يحتاج لـ2.56 مليار دولار لمساعدة المتضررين

أكدت الأمم المتحدة أن خطة المنظمة الدولية للاستجابة الإنسانية في السودان تتطلب 2.56 مليار دولار لمساعدة المتضررين من الأزمة هناك، وفق ما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت المنظمة: "اليوم يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان في السودان، إلى المساعدات إنسانية والحماية"، مضيفة أن "متطلبات التمويل التي تبلغ قرابة 2.6 مليار دولار هي أيضًا الأعلى بالنسبة لأي استجابة إنسانية خاصة بالسودان".

وأعلن الجيش السوداني عن الثلاثاء، اندلاع اشتباكات مع الدعم السريع في شمال بحري ووسط العاصمة الخرطوم.

وقال في بيان إنه "وجه ضربات مركزة على عدد من أماكن تمركزات الدعم السريع، نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات"، مضيفًا أن عناصر من قواته نصبت كمائن ناجحة ضد تحركات للدعم السريع في شمال بحري ودمرت 4 عربات مسلحة واستولت على 6، فيما تم القبض والقضاء على عدد من القناصين.