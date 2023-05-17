الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتابع سير الشهادة الإعدادية.. ولا معوقات

متابعة الامتحانات
متابعة الامتحانات

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بمدرستيّ سراى القبة الإعدادية بنات، وكلية السلام الرسمية الإعدادية الثانوية لغات، التابعتين لإدارة الزيتون التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي معوقات.

ويؤدي اليوم ٢٠٠٨٤٤ طالبًا وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية امتحانات إتمام التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) في ٧٦٨ لجنة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة، دون أي معوقات أو شكاوى، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة الطلاب مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الإمتحانات ورفع جميع الاشغالات من حولها .

وطمأن المحافظ، أولياء الأمور، بأنه تم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم  وتوفير الجو الملائم لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.

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