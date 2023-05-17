الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الاقتصاد: قرارات "الأعلى للاستثمار" تُمثل سلسلة من الحوافز

الأعلى للاستثمار
الأعلى للاستثمار

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن 22 قرارًا من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تمثل سلسلة من الحوافز لتعزيز الاستثمار سواء فيما يتعلق بالاستثمار المحلي عن طريق الأطر التشريعية أو تحفيز ودعم عملية الاستثمار الأجنبي.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية  "إكسترا نيوز"، أنه تم تعديل مجموعة من المواد والتشريعات لتساعد على تعزيز فرص الاستثمار، أيضًا تم إنشاء وحدة دائمة تابعة لمجلس الوزراء خاصة بوضع سياسات وقوانين للشركات الناشئة في مصر.

وتابع أساتاذ الاقتصاد، أن هناك بعض القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر وتعزيز عملية التخلص من الطاقة التقليدية واعتماد الطاقة النظيفة حظيت باهتمام كبير، كونها تتناسب مع يتطلبه الوضع الاقتصادي العالمي اليوم، لافتًا إلى أنَّه كانت هناك حزمة من الحوافز دعمت مجموعة من القطاعات والمشروعات المتعلقة بالقطاع الزراعي والصناعي والطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب قطاعات الإسكان والتمويل العقاري والاستثمار في المدن الجديدة والنقل.

استاذ الاقتصاد الاستثمار الاجنبي الأطر التشريعية الهيدروجين التمويل العقاري الطاقة النظيفة القطاعات والمشروعات

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