الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: عدد الفارين من السودان سيبلغ مليون لاجئ هذا العام

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قالت منظمة الأمم المتحدة: نحتاج إلى 3 مليارات دولار لتقديم المساعدات للاجئين بسبب الأزمة السودانية، لافتة إلى أن عدد الفارين من السودان سيبلغ مليون لاجئ هذا العام، جاء ذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، أن الأزمة في السودان لا يمكن أن تحل عسكريًا، مستبعدًا أن يتمكن أي طرف من الانتصار على الآخر، محذرًا من المخاطر الجمة التي تحيق بالسودان جراء الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، قائلًا إن انتصار أي طرف- بعد معركة طويلة- قد يؤدي إلى ضياع السودان.

وأشار بيرتس، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إلى أن اتفاق الطرفين في جدة كان خطوة مهمة، ولكنها ليست سوى خطوة أولية.. إنها خطوة تحث على الاحترام المبدئي من الجانبين للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، فهذه نقطة مهمة.

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