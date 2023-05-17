الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يهاجم مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

سفينة
سفينة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية أن زوارق بحرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي هاجمت، اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة شمال قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن جنود بحرية الاحتلال هاجموا بالرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدة بيت لاهيا ومنطقة الواحة، وأجبروهم على مغادرة البحر عنوة.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميًا مهاجمة الصيادين في بحر القطاع وتحرمهم من ممارسة عملهم بأمن وسلام. 

وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال.

وكثّف المستوطنون انتهاكاتهم منذ الصباح الباكر لحرمة المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدَّوا طقوسًا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

يذكر أن سلطات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة، حيث شنت يوم أمس حملة اعتقالات، وأصدرت العشرات من أوامر الإبعاد عن مدينة القدس، تمهيدًا لمسيرة المستوطنين الاستفزازية المقررة يوم غد الخميس.

الإحتلال الإسرائيلي مراكب الصيادين شمال قطاع غزة الرصاص الصيادين

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