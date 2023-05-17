الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على طالب طعن ابن عمه بمطواة بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

حبس
حبس

ضبطت مباحث مركز دار السلام في شرق محافظة سوهاج، طالبًا طعن ابن عمه بمطواة فأحدث به إصابات وجروح قطعية في مشاجرة بينهما، بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة دار السلام، بوقوع مشاجرة ومصاب بناحية قرية «المشايخ» بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد على رئيس فرع الأمن العام.

وتبين من المعاينة والفحص، إصابة “مؤمن. م” «28 سنة- عامل زراعي» بجرح طعني بالفخذ الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، إثر تعدى ابن عمه “هانى. ع” «16 سنة – طالب» عليه بطعنه بمطواة كانت بحوزته في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم المصاب الطرف الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته ما نتج عنه إصابته، وقرر المتهم تخلصه من الأداة المستخدمة «مطواة» بإلقائها بإحدى المصارف، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث مركز دار السلام محافظة سوهاج أمن سوهاج

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