تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ويحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في مواجهة قوية وحاسمة على ملعب "الاتحاد"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ألابا.

خط وسط الملعب: لوكا مودريتش - إداوردو كامافينجا - توني كروس - فالفيردي.

في خط الهجوم: كريم بنزيما - فينسيوس جونيور.

ويرغب فريق ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وإقصاء مانشستر سيتي، في محاولة منه للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والتتويج به للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين مانشستر سيتي وريال مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ومن المنتظر أن يلتقي المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، بفريق إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سيتولى المعلق الجزائري "حفيظ دراجي" مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium