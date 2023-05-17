أزمة الديون حقيقية أم مصطنعة.. الرئيس الأمريكي يقطع جولته الأسيوية لمواجهة الأزمة

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، رفع سقف ديون البلاد، والذي أعلن عنه التقرير الأخير الصادرعن الكونجرس، والذي تخطى حاجز 31.4 تريليون دولار، وسط العديد من المخاوف الاقتصادية، والتضخم العالمي خاصة عقب أزمتي جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

بايدن يطالب الجمهوريين بالتوقف عن سياسة اللعب على حافة الهاوية

وطالب الرئيس الأمريكى جو بايدن، الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكى بالتوقف عن ما وصفه بـ"سياسة اللعب على حافة الهاوية"، مؤكدا أن أزمة التخلف عن سداد الديون مصطنعة.

وكتب بايدن على تويتر: “إذا تخلفت أمريكا عن سداد ديونها، فسوف يسقط اقتصادنا في حالة ركود وستتضرر سمعة أمتنا العالمية”، مؤكداً أنه يجب على الجمهوريين في مجلس النواب أن يتوقفوا عن ممارسة سياسة حافة الهاوية بالإيمان الكامل للولايات المتحدة.

بايدن يقطع جولته الأسيوية

ومع تفشي أزمة سقف الدين، قرر الرئيس الأمريكي جوبايدن، قطع جولته في آسيا، حيث كان متوقعا أن يسافر إلى بابوا غينيا بعد انتهاء قمة مجموعة السبع التي ستعقد في هيروشيما من 19 إلى 21 مايو، للمشاركة في محادثات تتعلق بالأمن الإقليمي، قبل التوجه إلى أستراليا لعقد اجتماع مع المجموعة “الرباعية”، لإجراء مفاوضات بالغة الأهمية مع الجمهوريين، حول سقف الدين.

وألغى بايدن محطتين في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لكنه لا يزال يعتزم حضور قمة مجموعة السبع في اليابان، علي أن يتوجه اليوم ، إلى اليابان للمشاركة في قمة للدول الصناعية السبع تستضيفها هيروشيما.

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر

يذكرأن حذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، من احتمال نفاد السيولة المتوفرة للحكومة الفيدرالية بحلول الأول من يونيو المقبل إذا فشل الكونجرس فى التوصل إلى اتفاق على تعليق العمل بسقف الدين فى الولايات المتحدة.

ويعنى الوصول إلى سقف الدين الأمريكى أن الحكومة لا تستطيع اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق.

وحثت يلين الكونجرس على اتخاذ إجراء حيال ذلك "فى أقرب وقت ممكن" من أجل التعامل مع سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار.

وتضع الولايات المتحدة سقفا للمبالغ التي يمكنها اقتراضها، وأنه لا بد أن يرفع المشرعون ذلك السقف بشكل دوري، لأن الحكومة تنفق أكثر مما تجني من المال.