الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين بانقلاب سيارة قمح فى قنا

حادث
حادث

أصيب 3 أشخاص، الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل كبيرة محملة 77 طن قمح على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المحروسة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف والمعدات من قبل الوحدة المحلية للقرية لإزالة الغلال من الأسفلت وفتح الطريق.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة نقل كبيرة محملة قمح على الأسفلت أمام قرية المحروسة الطريق الصحراوي.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قنا برئاسة المقدم محمد إبراهيم نائب المأمور وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومحمد غلاب عبيد رئيس قرية المحروسة إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص إصابة 3 أشخاص بينهم مجند يُدعى حسام حسن محمد، يبلغ من العمر 20 عامًا واثنين رفضوا النقل.

كما تبين أن الحادث بسبب انقلاب سيارة نقل كبيرة محملة 77 طن قمح قادمة من شرق العوينات بأسوان متجهة إلى صوامع المراشدة، على طريق قرية المحروسة الصحراوي، وجار رفع الغلال من أعلى الأسفلت وفتح الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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