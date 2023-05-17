الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

غضب أولياء أمور بالقاهرة.. حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى

امتحانات
امتحانات

حالة من الغضب انتابت أولياء أمور طلاب الإعدادية بالقاهرة عقب تداول امتحان مادة اللغة العربية صباح اليوم.

وقالت لبني محمد ولية أمر: الامتحان تم تداوله بعد دخول الصلاب للجنة  بدقائق علي صفحات التليجرام، لذلك يجب علي محافظة القاهرة أن تعاقب من تسبب فى تسريب الامتحان. 

بينما أكدت مني كمال ولية أمر في  تصريح خاص لموقع الدستور أنه يجب وضع حلول لهذه الأزمة التي تحدث دائما في الامتحانات خاصة أن الإعدادية شهادة.

وأضافت سها محمد أنه يجب حل هذه المشكلة والتصرف فيها قبل تسرب بقية الامتحانات.

وكشفت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الامتحان حدث به غش إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم الآن تتبع مصدر ورقة الأسئلة التي تم تداولها علي السوشيال ميديا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كانت قد تداولت صفحات الغش علي التلجرام امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في القاهرة.
وانطلقت اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 ، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة، وفقًا للجدول المعتمد رسميا من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

والجدول هو حسبما أعلن رسميا 

الأربعاء 17 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا.
الخميس 18 مايو: الدراسات الاجتماعية من 9 لـ 11 صباحا، التربية الدينية من 11:30 لـ 1 ظهرا.
السبت 20 مايو: الجبر والإحصاء من 9 لـ 11 صباحا + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30لـ  12:30 ظهرا.
الأحد 21 مايو: اللغة الاجنبية من 9 صباحا لـ11 صباحا.
الاثنين 22 مايو: الهندسة من 9 لـ 11 صباحا+ التربية الفنية من 11:30 لـ 1:30 ظهرا.
الثلاثاء 23 مايو: العلوم من 0 لـ 11 صباحا.

التربية الفنية التربية الدين التعل الاخر الاجتماعية الاجتماعي التربية الدينية التصرف

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