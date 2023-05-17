محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مجزر كفر سعد ببنها وإنشاء سوق حضاري

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة بنها ومتابعة أعمال رصف طريق أبو الغيط وطريق الباسوسية، وتفقد أعمال إنشاء السوق الحضاري بالقناطر وتفقد المحطة الوسيطة بمدينة القناطر الخيرية.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مجزر كفر سعد بمركز ومدينة بنها تحت إشراف مديرية الإسكان بالقليوبية، وتبلغ مساحته الإجمالية 4900م2، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كلاً منها 360م2، فضلاً عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة الإعدام ومحرقة.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير نهاية الشهر المقبل، وذلك لدخوله الخدمة واستقبال الأضاحي بعيد الأضحى المبارك، ويشمل التطوير تغير الأرضيات بالكامل بأرضيات خرسانية، بالإضافة إلى تغيير خطوط الصرف وخطوط المياه مع إعادة تطوير السور الخارجي للمجزر، وذلك بتكلفه ١٩ مليون جنيه.

وأكد المحافظ، خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.

واستكمل الهجان، الجولة بمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق الحادثة أبو الغيط القناطر الخيرية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويبلُغ طول الطريق بالكامل إلي 6 كيلو متر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18.5 متر، والذى يبدأ من ميدان السلام "كوبرى الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، مُقسم إلي قطاعين القطاع الأول ضمن خطة رد الشئ لأصله، والقطاع الثاني ضمن الخطة الاستثمارية 2022 – 2023.

وتم الانتهاء من رصف 3 كم بالطبقة الأولى (الرابطة) وجاري التجهيز للطبقة السطحية النهائية، وتم رصف 1 كم بالطبقة السطحية النهائية، ويتبقى 2 كم وجارٍ الانتهاء منهم، كذلك جارٍ الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية.

وفي سياق مُتصل، تابع المحافظ، أعمال تغطية ترعة الباسوسية القناطر الخيرية والتي تتم تحت إشراف مديرية الطرق، كطريق بديل لقرية "باسوس -القناطر الخيرية"، مما سهل حركة المرور على المواطنين، وقد تم الانتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول 3.1 كيلو متر، وتمت أعمال الرصف بالطبقة السطحية النهائية وفتح الطريق البديل لقرية باسوس القناطر الخيرية.

كما تفقد الهجان، أعمال إنشاء السوق الحضاري بمنطقة ترعه الساحل بمدينة القناطر الخيرية، وذلك للقضاء على العشوائيات والظهور بالمظهر الحضاري في شوارع المدينة السياحية، حيث يتكون السوق من ١٩ محلًا ودورة مياه باعتماد مالي ٣ ملايين جنيه كمرحلة أولى، وتبلغ مساحة المحل الواحد ١٠ أمتار وذلك تحت إشراف مديرية الإسكان بالقليوبية.

كما تفقد أعمال إنشاء المحطة الوسيطة، وخط فرز اولي مستقبلي بمدينه القناطر الخيريه الوسيطة على مساحة 4.5 فدان، وتستوعب 10 آلاف طن يوميًا، وسيتم إنشاء خط فرز اولي مستقبلي بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40%، وسيستغرق عملية الإنشاء ٦شهور من تاريخه، وتم إسناد الأعمال إلى احد الشركات بتكلفة 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتى القناطر الخيرية وقليوب وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.