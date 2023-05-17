الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "جهاز 6 أكتوبر" يتفقد أعمال المرافق الجارية بمنطقة الحزام الأخضر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس حسين إلهامي، نائب رئيس الجهاز، مشروعات تنفيذ أعمال المرافق المختلفة (طرق -  مياه - ري - صرف صحي) بمنطقة "الحزام الأخضر"، والتي تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل على مساحة إجمالية 12494 فدانا لجميع المراحل.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أن الحزام الأخضر يضم منطقة 1 من أحواض (1- 16) وتشمل تنفيذ مشروعات أعمال المرافق الرئيسية والفرعية (طرق - صرف صحى - شبكة مياه - شبكة رى )، وتنفيذ 5 محطات رفع صرف صحي لخدمة المنطقة، كما تم  الانتهاء من إعداد الدراسات والتنسيقات المطلوبة لطرح  عملية تنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة (كوبري سيارات) أعلى منطقة حرم سوميد ومسار القطار الكهربائي السريع المار بالمنطقة، وذلك لربط مناطق الحزام  الأخضر المختلفة وتنفيذ طريق بوليفارد بعرض 50 مترا كمحور رئيسي يربط قطاعات الحزام الأخضر.

وأضاف أن منطقة الحزام الأخضر تشتمل أيضاً على منطقة 2 من أحواض (17- 24) وجارٍ بها تنفيذ مشروع تنفيذ المرافق الرئيسية (طرق - صرف صحى - شبكة مياه - شبكة ري)، ويتضمن المشروع أيضا تنفيذ محطة رفع مياه بحوض 17 بطاقة 1080 مترا مكعب/يوم، بالإضافة إلى 4 عدًّايات دفع نفقي (خطي انحدار صرف صحي - خط مياه شرب - خط ري) أسفل الطريق الدائري الأوسطي.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه في إطار استكمال أعمال التنمية والتطوير لمنطقة الحزام الأخضر، جارٍ الإعداد للبدء فى جميع الأحواض المتبقية تباعاً، موجهاً الشركة القائمة بتنفيذ الأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة، وتطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ والمواصفات الفنية المقررة.

رافق رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر في جولته، كل من المهندس عمرو الشهاوى والمهندس راضي خليل، معاونا رئيس الجهاز، والمهندس رمضان سالم، المشرف على مشروعات الحزام الأخضر.

المهندس عادل النجار مدينة ٦ أكتوبر مشروعات أعمال المرافق الحزام الاخضر مشروعات أعمال المرافق منطقة الحزام الأخضر

الأكثر قراءة

إنزاجى بعد تأهل إنتر لنهائى الأبطال: لقد فعلنا شيئًا غير عادى

"عصر جديد للاستثمار فى مصر" الأبرز بالصحف

السيد أيمن مسعد يفوز بمقعد جامعة عين شمس في مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين

خبراء يحذرون من خطورة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها

محمد الباز عضو تحكيم مشروعات "صحافة عين شمس"

الكشف على 1314 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"