جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "الاتحاد"، بجانب مباريات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كذلك تُقام اليوم مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز ضد راية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مانشستر سيتي الإنجليزي × ريال مدريد الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- البنك الأهلي × الإسماعيلي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت ONTime Sports.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- بيراميدز × راية: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت ONTime Sports.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية

- مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا) × يانج أفريكانز (تنزانيا): في تمام الساعة السابعة مساءً.

- اتحاد الجزائر (الجزائر) × أسيك ميموزا (ساحل العاج): في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- إسطنبول باشاك شهير × عمراني سبور: في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

- فاتح قرا جمرك × أضنة ديمرسبور: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- أنقرة غوجو × أنطاليا سبور: في تمام الساعة الثامنة مساءً.