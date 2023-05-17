مع الاحتفال بذكرى رحيلها.. سطور من حياة القديسة جوليا سالزانو

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، بذكرى رحيل القديسة جوليا سالزانو، وتزامنًا مع ذكراها ترصد الدستور سطور من حياتها.

ولدت جوليا سالزانو في سانتا ماريا كابوا فيتيري في كاسيرتا في 13 أكتوبر 1846 وهي الرابعة من بين سبعة أطفال لدييغو سالزانو وأديلايد فالنتينو.

تم تعميدها في نفس اليوم كانت والدتها من سلالة ألفونسوس ماريا دي ليغوري، والدها نقيب في لانسر للملك فرديناند الثاني.

توفي والدها في عام 1850 ولم تكن والدتها قادرة على تربية جميع أطفالها لذلك أرسلت سالزانو إلى دار للأيتام.



قامت راهبات المحبة بتعليمها وتربيتها في دار الأيتام في سانتا ماريا ديلي غراتسي في سان نيكولا لا سترادا، وقدمت سالزانو المناولة الأولى لها في 8 ديسمبر 1854 وحصلت على سر التثبيت في عام 1860.

عادت إلى أهلها في سن الخامسة عشر، حيث أكملت دراستها وحصلت على دبلوم المعلم.

في وقت ما حول هذه النقطة قطعت نذرًا خاصًا لله بأن تظل عفيفًا. في أكتوبر 1865، في سن التاسعة عشرة، انتقل إلى كاسوريا وهي بلدة ريفية صغيرة، بعد أن حصلت على منصب مدرسة في مدرسة البلدية.

في الوقت نفسه، حرصت على الفور على تعليم الطلاب الصغار حقائق الإيمان وجمعهم في فناء منزلها ونظمت دورات تعليم مسيحي للشابات والأمهات والعاملين لإرشاد المؤمنين في الصلاة.. يفتتح ورشة لصناعة الأثاث للكنائس الفقيرة.

بناءً على اقتراح من رئيس أساقفة نابولي، اتصل الكاردينال سيستو رياريو سفورزا، بكاترينا فولبيتشيلي، لنشر أعمال خادمات القلب المقدس التي أسستها في كاسوريا.

تركت دونا جوليتا المدرسة، كما كانت تُدعى في كاسوريا، في سن السادسة والثلاثين، لأن نموذج الحياة الرهبانية بدأ ينضج في عام 1882.

وقد استرشدها في هذه الرحلة الأب الفرنسيسكاني لودوفيكو دا كاسوريا من قبل كهنة آخرين: جوزيبي بيشيريللي وبونافينتورا ماريسكا وجوزيبي مولر. بروح نبوية عظيمة، ولكن أيضًا مع الكثير من المعاناة، اجتمعت حولها في أكتوبر 1890 مجموعة من الصديقا، الذين شكلوا النواة الأولية لـ "راهبات التعليم المسيحي للقلب الأقدس" بهدف أساسي هو التعليم المسيحي بالتكريس للقلب الأقدس ومريم العذراء.. واجه المعهد الجديد صعوبات مختلفة داخل أبرشية نابولي، لأنهم أرادوا انضمام جوليا وأصدقائها إلى راهبات خادمات القلب المقدس في فولبيتشللي.

تدخّل خليفة الكاردينال سفورزا ، الكاردينال جوزيبي بريسكو، للحفاظ على العمل الجديد مستقلاً وعهد بتوجيهه ومسؤلية دون بروفيتيرا ودون كاتالانو ودون فابياني.

في 21 نوفمبر 1905، ارتدت جوليا وسبعة من رفاقها الثوب الرهباني.. في وقت قصير، انضم إليهم شابات آخريات، فهمت الأم جوليا أهمية التعليم الديني في الكنيسة، وبجمع الإعداد التربوي مع الاندفاع الروحي، كرست ذاتها له بسخاء وذكاء مسهمة في تنشئة أشخاص من كافة الأعمار والطبقات الاجتماعية.

كانت تكرر لأخواتها أنها ترغب في تعليم الدين حتى آخر ساعة في حياتها، مظهرة بكل كيانها “إن كان الله قد خلقنا لنعرفه ونحبه ونخدمه في هذه الحياة”، فلا شيء يجب أن يسبق هذه المهمة. فلتساند قدوة وشفاعة القديسة جوليا سالزانو الكنيسة في مهمتها الدائمة القائمة على إعلان المسيح وتنشئة ضمائر مسيحية حقيقية. بيسوع المسيح”. تذكروا من كانوا معلميكم – فمنهم تستطيعون أن تتعلموا الحكمة التي تؤدي إلى الخلاص من خلال الإيمانوبالتالي فُتحت منازل أخرى ، د في منطقة نابولي. تركز نشاطهم ، بقيادة الأم جوليا سالزانو بإنكار الذات التام ، قبل كل شيء على التعليم المسيحي ، والعبادة لسر القربان المقدس والقلب الأقدس.

حصلت على موافقة أبرشية من الكاردينال جوزيبي أنطونيو إرمنيجيلدو بريسكو في 12 أغسطس 1920 وموافقة البابا يوحنا الثالث والعشرون في 19 مارس 1960.

توفيت سالزانو فجر يوم 17 مايو 1929م ، تم إيواء رفاتها في منزل الرهبنة في كاسوريا في بيازا جيوفاني بيزا .



وإعلانها البابا بولس السادس في 4 أبريل 1974 حيث أُطلق عليها لقب خادمة الله

في 27 أبريل 2003 ، طوبها القديس البابا يوحنا بولس الثاني في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.



وأعلن قداسة سالزانو في ساحة القديس بطرس في 17 أكتوبر 2010. من قبل البابا بنديكتوس السادس عشر. خاطب البابا الجموع وقال: "عسى مثال القديسة جوليا سالزانو وشفاعتها أن يحافظ على الكنيسة في مهمتها الدائمة لإعلان المسيح وتكوين ضمائر مسيحية أصيلة".