الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لقاء مع ملاك أراضي الشعراء للتعريف بمشروع "حينا" في دمياط

حينا
حينا

عقد لقاء بمقر جمعية كفالة اليتيم يجمع بين القائمين على برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات وأعضاء لجنة الحصر  مع  ملاك قطع الأراضي  في منطقة الشعراء، وذلك بهدف اطلاعهم على آخر مستجدات الوضع بمشروع  حينا وأيضا الاتفاق على الخطوات القادمة وآليات تنفيذها والمشاركة المجتمعية في أنشطة المشروع، تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات المحاسب  حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومتابعة وإشراف رفعت حسان نائب مجلس المدينة لشئون القرى.

حضر اللقاء جميع ممثلي الجهات المعنية ومنسق المشروع ومهندسي إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة ومجلس مدينة دمياط، محمد أبو المعاطي مدير مكتب الرسم بمجلس المدينة، أحمد سمير رئيس الوحدة المحلية بقرية الشعراء، ومجموعة من ملاك قطع الأراضي بمنطقة الشعراء المقام بها المشروع، في إطار مشروع التنمية الحضارية المتكاملة  حينا  لإعادة تخطيط منطقة الشعراء بدمياط.

 

حينا دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط أملاك الدولة

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