في ذكرى ميلاده.. أخر 5 أعمال تلفزيونية في مسيرة عادل إمام

انقطع الزعيم عادل إمام عن تقديم الأعمال الفنية منذ ثلاث سنوات وتساءل الجمهور عن سبب اعتزاله الفن وخاصة أنه حرص السنوات الماضية على تقديم الأعمال التلفزيونية بشكل خاص في موسم دراما شهر رمضان من كل عام.

عيد ميلاد الزعيم عادل إمام





ويرصد الدستور في التقرير التالي أخر 5 أعمال تلفزيونية للزعيم عادل إمام

• مسلسل فلانتينو

كانت أخر أعمال الزعيم عادل إمام التلفزيونية مسلسل فلانتينو والذي عرض في موسم دراما رمضان عام 2020 وجسد خلاله دور “نور عبد الحميد” الشهير بفلانتينو وزوجته عفاف ويمتلك سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.



• مسلسل عوالم خفية

وعرض مسلسل عوالم خفية للزعيم عادل إمام في عام 2018 وجسد فيه شخصية كاتب صفحي يدعى هلال كامل وتقوده الصدفة إلى العثور على مذكرات ممثلة قتلت منذ سنوات، وقيد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مذكراتها، تأكد من أنها قتلت بيد مافيا الفساد، خوفا من إفشاء أسرارهم.



• مسلسل عفاريت عدلي علام

عُرض العمل في عام 2016 وجسد خلاله شخصية تدعى “عدلي علام” وهو موظف بهيئة دار الكتب، وهو محب للقراءة ومهتم بالثقافة، يعيش مع زوجته “حياة” التي تتسم بالنكد وأخيها “عربي” تحت سقف واحد، تظهر له عفريتة “سلا” وتطلب منه أن يجعلها في حياته مقابل أن تغير له حياته للأفضل.



• مسلسل مأمون وشركاه

• عرض المسلسل في عام 2016 وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي ساخر حول “مأمون” الرجل البخيل للغاية والذي لديه 4 أبناء يحرمهم من كل شيء هم وزوجته حتى ينفصلوا جميعا عنه وبعدها يكتشفون أنه ملياردير ويبدأون رحلة البحث عن مكان أمواله المخفية وعن كيفية أخذها منه.



مسلسل أستاذ ورئيس قسم

عرض المسلسل في عام 2015 وجسد عادل إمام في المسلسل شخصية أستاذ جامعي يساري الفكر ويعمل في كلية الزراعة وثائر على الأوضاع السياسية قبل ثورة 25 يناير 2011 ويخوض أحداث ثورة 25 يناير، ويتزامن ذلك مع انفصاله عن زوجته بسبب عدم الإنجاب، ويخوض تجربة تولي منصب حكومي كبير في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، ويخوض صراعات شخصية تتزامن مع مفاجآت عديدة وصادمة تظهر في حياته.