"هارلي" محمد رمضان يضيف 1.4 مليون.. تعرف على إيراداته الكلية

تواجد النجم محمد رمضان، هذا الأسبوع في المركز الثاني بإيرادات فيلمه الجديد “هارلي” في شباك التذاكر، بأفلام عيد الفطر المبارك، خلفًا لفيلم طيوم 13" الذي تواجد هذا الأسبوع في المركز الأول.

إيرادات فيلم هارلي بطولة محمد رمضان

وحقق فيلم هارلي هذا الأسبوع إيرادات مميزة بقيمة 1,405,849 جنيهًا لتصل كل الإيرادات الكلية للفيلم خلال 4 أسابيع إلى 33,885,809 جنيهات، وهي إيرادات جيدة للغاية خلال شهر من العرض للفيلم الذي يمثل عودة لمحمد رمضان بعد سنوات من الغياب عن السينما.

وكان العرض الخاص لفيلم "هارلي" الذي أقيم مساء وقفة عيد الفطر بأكتوبر، شهد حضور 5 آلاف شخص يتقدمهَم النجم محمد رمضان بطل العمل، والمنتج سامر المحضر وحرص عدد كبير من رواد المول والجمهور ومحبي النجم محمد رمضان في ليلة عيد الفطر على انتظاره والتقاط الصور التذكارية معه قبل بدء العرض، ثم مشاهدة الفيلم، وحدث زحام شديد في صورة لم تحدث من قبل في العروض الخاصة للأفلام.

فيلم هارلي بطولة النجم محمد رمضان وعدد من النجوم منهم الفنان القدير محمود حميدة والفنانة مي عمر والفنان أحمد داش والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج محمد سامي.

وقدم محمد رمضان في شهر رمضان الماضى مسلسل جعفر العمدة الذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، سلوى عقمان وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.







