الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فى ذكرى ميلاده.. إلهام شاهين: عادل إمام هو سبب نجوميتى فى السينما

عادل إمام
عادل إمام

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها من عشاق الفنان عادل إمام على المستوى الفني والإنساني، معقبة: "أنا بحبه جدًا على المستوى الإنساني واتعلمت منه الكثير".

وأضافت الفنانة إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "عادل إمام لا يتحدث كثيرًا، لكن تصرفاته تعلمنا الكثير والكثير" .

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، أن الفنان عادل إمام له مواقف عظيمة، حيث له مجموعة من الأفلام ضد الإرهاب وضد المتاجرين بالدين، لافتة إلى أن أعماله هي التي تتحدث عنه، كما أنه له فضل كبير في زيادة نسبة السياحة إلى مصر، حيث يعتبر الفنان الوحيد في تاريخ الفن الذي كان يأتي له من الدول العربية طائرات شارتر، فقط لمشاهدة مسرحيات عادل إمام، حيث لم تحدث أبدًا أن تخرج طائرات شارتر من شركات السياحة لرؤية عادل إمام فقط، معقبة: "عادل إمام عمل لمصر وللمصريين وللوطن العربي كله كتير أوي".

وتابعت: "أنا بسافر كتير، بحب السفر جدًا ، في أي بلاد أسافرها، ليست فقط الدول العربية فقط وإنما أوروبا وأمريكا، ولسا راجعة من أستراليا قريب، بلاد في آخر الدنيا، الجاليات العربية تقابلني تسألني عن عادل إمام، سلمي لنا على عادل إمام، ما بيجبوش سيرة حد غيره".

وأكدت أن الزعيم عادل إمام لا يشبه أحد، فهو متفرد ومتربع على عرش النجومية 50 عام، ولم يأت قبله ولن يأتي بعده من يشبهه.

وأرفت: عادل إمام سبب نجومية إلهام شاهين لثقته فيا، وهو من طلبني في دور وردة في فيلم الهلفوت".

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